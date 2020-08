Publicado decreto que regula a utilização da aplicação Stayaway Covid

O decreto diz ainda que a aplicação deve respeitar a lei nacional e europeia.



Caberá a um médico introduzir no sistema informações como a data dos primeiros sintomas ou, no caso de se tratar de alguém assintomático da realização do teste.



Dos dados a inserir no sistema não podem constar quaisquer dados que identifiquem o doente.