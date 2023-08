Qualidade da água das praias em Portugal apresenta-se cada vez pior

O presidente da associação ambientalista ZERO, Francisco Ferreira, afirma que a situação se agravou face ao mesmo período do ano passado.A ZERO admite que há situações pontuais, mas também casos recorrentes que precisam de ser analisados.Alguns até acontecem em zonas balneares com classificação excelente.

Um dos casos mais recentes é Matosinhos. A agência desaconselha a ida a banhos nas praias do concelho até segunda-feira.





Também as praias fluvial da Argaçosa e do Lumiar, em Carreço, em Viana do Castelo, estão interditas a banhos desde quarta-feira, por falta de qualidade da água, disse hoje o capitão do porto local à agência Lusa.