Qualidade da água está garantida, diz Carlos Martins

Este membro do Governo, em declarações à Antena 1, explica que todas as zonas afetadas pelos incêndios estão a ser vigiadas e assegura que não há razões para alarme.



Para combater a erosão dos solos nas autarquias afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande, o Fundo Ambiental já disponibilizou 4,2 milhões de euros.



No caso dos incêndios de outubro as contas ainda não estão feitas mas o secretário de Estado antecipa que vão ser necessários entre 50 a 60 milhões de euros.



O que ainda não se sabe é qual vai ser a origem destas verbas.



O Secretário de Estado do Ambiente Carlos Martins dá conta de algumas das medidas mais urgentes, a pôr em prática pelos municípios.





O secretário de Estado do Ambiente a enumerar algumas medidas que devem ser tomadas para enfrentar as consequências da erosão dos solos.