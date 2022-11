Qualificações nas Forças Armadas projetadas na sociedade civil

” é o mote para o seminário organizado pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional com o apoio da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional que se realiza, hoje e na terça-feira, no Instituo de Defesa Nacional (IDN), em Lisboa.Em declarações à agência Lusa, a ministra da Defesa, Helena Carreiras, afirmou que este seminário”, sublinhou.Este seminário pretende “”, com vários painéis que vão debater temas como qualificações marítimas, aeronáuticas ou até tópicos relacionados com o ciberespaço.Um dos grandes objetivos do executivo é “”, algo que para a ministra da Defesa “”.”, salientou a governante.





Trabalho moroso mas profícuo



Helena Carreiras ressalvou que este não é um “trabalho imediato” mas salientou que “de todas as situações que explicam a satisfação ou insatisfação dos militares em regime de contrato, esta é uma das questões fundamentais”, argumentando que “uma aposta na formação profissional, nas trajetórias de qualificação, responderá a muitas das ambições e expectativas dos jovens”.



O objetivo, sublinhou, é valorizar as Forças Armadas mas também a sociedade.



“Porque esta qualificação que daremos de forma mais explícita e mais finalizada, digamos, com certificados a estes jovens (das Forças Armadas), irá também valorizar a sociedade nas várias áreas setoriais onde existem pontos e ligações”, explicou.



Nas áreas de formação das Forças Armadas onde existem menos correspondência com especialidades na sociedade civil, Helena Carreiras referiu a possibilidade de “programas de reconversão”.



“Também aí procuraremos encontrar programas de reconversão, por exemplo, que ajudem as pessoas que estão em áreas com ligações menos óbvias a ocupações na sociedade civil, (para que) possam fazer o mesmo caminho de valorização e depois ter uma reinserção mais bem-sucedida”, disse.



O encerramento do seminário, na terça-feira, caberá ao secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira.