Quando a ligação permanente é um problema. Há jovens portugueses a tentar "desligar" do digital

O estudo realizado no âmbito do projeto “Dis/connect” contou com apoio dos EEA Grants e avaliou o processo de desconexão e a tentativa de alteração de hábitos de 36 jovens entre os 15 e os 19 anos, em Portugal e na Noruega. As investigadoras procuraram compreender as motivações que levam os jovens portugueses a alterar hábitos no que diz respeito às práticas online e uso das redes sociais.Em entrevista à RTP, Ana Jorge, investigadora e professora na Universidade Lusófona, explica o interesse em estudar esta tendência:Por isso, a norma dos últimos anos é a da conectividade e a disponibilidade “de diferentes maneiras, o tempo todo, em qualquer lugar”. Por isso,Se qualquer utilizador procura uma alternância entre ligar e desligar, a experiência dos jovens é também relevante neste contexto, ainda mais porque há a tendência para olhar para estas faixas etárias como estando muito ligadas ao digital.Por um lado, existem os receios de “perder amizades” ao desligar das redes sociais, mas há também as “pressões” das famílias para manterem uma ligação constante aos pais, para “perceberem onde estão, por exemplo, assim que se tornam mais autónomos”.

Estratégias para desligar

Com efeito, a amostra de jovens que foi estudada não cortou abruptamente a sua ligação ao digital, mas tentou controlar o impacto do mesmo quando notam tendências problemáticas ao “desinstalar ou desistir” de uma determinada rede social.Em Portugal, as investigadoras entrevistaram 20 jovens, dos quais dez raparigas e dez rapazes, a que foi possível chegar pelo método “bola de neve”.Uma das estratégias mais utilizadas por estes jovens para desligar foi a dePassa por isso por determinar qual o meio através do qual estou “imediatamente disponível” caso seja necessário.Por outro lado há também as “definições técnicas”, desde logoque possam gerar mal-estar, ou por exemplo definir limites de tempo para o uso ou usar “o modo de silêncio, o modo voo, o modo não incomodar”, funcionalidades que são exploradas pelos entrevistados mais velhos, nomeadamente ao tentarem preservar o momento de estudo.“Sabemos que o acesso a estes não é fácil, não está ao alcance de todos, mas de alguma maneira, chegar aos adultos e procurar um apoio mais estruturado quando o digital trouxer mais problemas do que diversão ou benefícios para o jovem” refere Ana Jorge.Entre os jovens e adolescentes estudados,Quando a tentativa de desligar é isolada e não em bloco, há uma maior moderação e gestão de tensões para os mais novos. “Há uma grande ligação entre o mundo digital, não só para combinar as saídas, por exemplo, mas eles mostram que quando saem, estão a divertir-se com as redes sociais”, refere Ana Jorge.

O impacto do estatuto socioeconómico

De facto, o estudo demonstra que os jovens e adolescentes olham para a ligação ao digital como indispensável, com aspetos “de prazer e diversão”, masSe há uns anos surgia a tendência de FOMO (Fear of Missing Out) e ligação constante, os investigadores identificam mais recentemente a JOMO (Joy of Missing Out): ou seja, que por vezes também é bom ficar de fora., refere à RTP.Jovens envolvidos em atividades durante as férias, em locais sem acesso à internet, “não é a mesma coisa que estar em casa e não ter acesso à internet”.Se desligar com limitações de acesso pode gerar mal-estar. O que estão a perder? E não ter outras coisas com que se ocupar poderá gerar aborrecimento, por exemplo. Não quer dizer que por desligar só haja benefícios”, refere a investigadora e professora na Universidade Lusófona.“Tivemos muita dificuldade em chegar a jovens de estatuto socioeconómicos mais baixo, mas temos os dados de quem têm menos acesso ilimitado, portanto têm mais constrangimentos para o acesso, o que pode gerar mais ansiedade quando de facto usam… e por vezes também têm menos apoio por parte dos pais para usarem ou, por exemplo, só têm acesso através do telemóvel”, aponta a investigadora.

E durante a pandemia?

As entrevistas aos jovens portugueses foram realizadas entre a primavera e o verão de 2021, já depois de vários meses e períodos de confinamento em que a própria escola passava pela via digital.Por isso, nota-se entre os jovens e adolescentesNa vertente do estudo na Noruega, os jovens não deram tantos sinais de saturação, já que em Portugal houve uma gestão “mais restritiva” da pandemia, refere Ana Jorge.Os meses de maior isolamento “levaram muitos jovens a refletir mais sobre o peso excessivo que o digital podia tomar”.Foi, por um lado, uma “. Aos jovens, como ao resto da sociedade, o período pandémico “mostrou a importância da sociabilidade face a face, fora de casa”, refere a investigadora.

Controlo externo "atrasa autonomia"

Poucos dias após a publicação deste estudo,As empresas de redes sociais passam a ter de obter esse consentimento dos pais e, mesmo quando concedido, os jovens têm limitação horária para a utilização da rede social e os pais têm acesso total ao conteúdo e mensagens privadas.Esta é uma de várias medidas recentes que refletem a preocupação do controlo parental sobre a utilização de redes sociais, mas também sobre o impacto das redes sociais na saúde mental das crianças e dos jovens.Nos vários anos de estudo sobre a relação dos jovens com a internet,“Para alguns jovens isso está disponível através dos pais, para outros, através da escola ou de outros pares.e, por outro lado, não garante que não haja outras formas que possam comprometer a saúde mental das crianças e dos jovens, ao virarem-se para o que estiver disponível. A cultura juvenil sempre foi isso. Contornar as regras, as imposições, as limitações. Por isso não parece uma via recomendável”, conclui.