"Quando o ruído entra em casa os residentes vêem-se na rua"

Foto: Aqui Mora Gente

"Quando o ruído entra em casa os residentes vêem-se na rua" : este foi o lema escolhido para a campanha de sensibilização sobre o barulho noturno nas zonas de diversão da baixa lisboeta. A ideia vencedora saiu do orçamento participativo da capital e foi apresentada pela associação de moradores "Aqui Mora Gente". Foram colocados cartazes pela cidade, foi distribuído material em inglês e português, os bares, restaurantes e alojamentos locais do Bairro Alto, Bica e Cais do Sodré. Bairros históricos com maior oferta de diversão noturna na capital. Só que os resultados ainda não são os desejáveis. O ruído noturno continua a incomodar os moradores das zonas de diversão da baixa lisboeta. Reportagem de Paula Véran