Quarentena para quem chega do Reino Unido

Quem chegar a Portugal do Reino Unido vai ter de cumprir 14 dias de isolamento exceto se apresentar comprovativo de vacinação contra a Covid-19, completa há pelo menos duas semanas. A medida, que se insere no combate à pandemia, entrou em vigor às zero horas de hoje. Os passageiros oriundos da África do Sul, Brasil, Índia e Nepal continuam a ter de cumprir 14 dias de isolamento profilático à chegada.