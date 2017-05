Quartel de bombeiros e pavilhão recebem 1.500 peregrinos em Minde na quinta-feira

Lusa 10 Mai, 2017, 20:30 | País

O grande fluxo de peregrinos vindos do sul está hoje em Alcanena. Alguns grupos de peregrinos optaram por começar a caminhada um dia antes para evitar o dia mais crítico.

O pavilhão Ana Sonça, em Minde, distrito de Santarém, recebe hoje peregrinos de Lisboa, Tires e Setúbal. Um total de 230. Na quinta-feira, enche com 930 pessoas.

Aberto todo o ano para apoio ao peregrino, o pavilhão é gerido pela paróquia local e o acolhimento de forma gratuita é garantido por voluntários, entre os quais enfermeiras do centro de saúde local, pessoas da terra que cresceram no espírito da ajuda ao peregrino.

"Tenho 48 anos e desde os 15 anos que apoio peregrinos, ainda nem sonhava vir a ser enfermeira", disse à agência Lusa Paula Nunes.

Doze pessoas da área da saúde, entre médicos e enfermeiros, acompanham os peregrinos nesta ultima etapa. As bolhas nos pés são um dos principais problemas encontrados, mas, ainda assim, contam, nos dias de hoje, as pessoas chegam menos maltratadas.

"Dantes, era muito pior. Atualmente, os grupos estão mais organizados e há mais cuidados", explicou a enfermeira Carla Ramos.

António Santarém, 74 anos, é quem gere todo a logística do pavilhão, em nome da paróquia: "É uma missão. Tenho esta há quatro anos. É uma obra da paróquia, não é do António ou do Santarém".

"É muito gratificante porque, sabe, quem dá fica mais contente do que quem recebe", disse.

Desde fevereiro, conta, este pavilhão já recebeu 1.600 peregrinos e, em ano de visita do papa, há um aumento substancial de procura.

Questionado sobre a motivação de tantos peregrinos, o senhor Santarém (como é chamado) responde: "Noventa por cento vem por fé; os outros 10 por cento por companheirismo".

Bem próximo deste pavilhão, o quartel dos bombeiros está também mobilizado para o apoio ao peregrino. É já uma tradição local.

Na quinta-feira, são esperados 505 peregrinos. Hoje recebem 100.

À porta, uma tenda da Ordem Cruz de Malta com três pessoas para prestar os primeiros cuidados de saúde à chegada.

"O pior hoje é em Alcanena. Dois colegas foram para lá para reforçar o apoio", explicou à Lusa uma enfermeira.

Quarenta e cinco mil peregrinos a pé são esperados em Fátima para as celebrações do Centenário das Aparições, cerimónias que contam com a presença do papa Francisco.

O papa Francisco visita Fátima, na sexta-feira e no sábado, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no Centenário das Aparições.

Francisco é o quarto papa a visitar a Cova da Iria, depois de Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).