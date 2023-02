Quartel Electrão ajuda Bombeiros e o Ambiente

Foto: Arlinda Brandão/Antena 1

Os bombeiros das 179 associações humanitárias que participaram no Quartel Electrão recolheram, no ano passado, cerca de 2.300 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados. A adesão é cada vez maior, mas a participação é de cerca de um terço de todas as corporações.