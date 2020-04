Quase 24 mil pessoas já foram infetadas com o novo coronavírus em Portugal

Cinco mulheres, cinco mães, isoladas no quarto, várias semanas, debatem-se com a angústia de não poder abraçar os filhos, com o medo de amamentar, com o receio de ir parar a uma cama de hospital.







Contaram à Antena 1 as dificuldades que enfrentaram antes e depois do teste e como correu o acompanhamento por parte das autoridades de saúde.





Uma das mulheres vive em Inglaterra com a família e relatou como é diferente a realidade naquele país em comparação com Portugal.

O registo sonoro é da jornalista Isabel Cunha, num trabalho com sonorização de Pedro Gaspar.