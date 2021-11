Quase 250 católicos reclamam por investigação urgente a casos de abuso sexual na Igreja portuguesa

Os quase 250 católicos assinam uma carta endereçada à Conferência Episcopal com o apelo aos bispos portugueses de criar uma comissão independente para investigar os últimos 50 anos. Escrevem que, mais do que proteger a Igreja, é preciso proteger as vítimas.