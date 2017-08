Quase 30 milhões de euros anuais em óleos alimentares pelo cano abaixo

A associação ambientalista Zero denuncia que o sistema de recolha não está a funcionar e fez as contas ao desperdício.



Todos os anos há 28 milhões de euros, que podem estar a ser desperdiçados.



Rui Berkemeier, da ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, falou à RTP sobre as medidas a adoptar para contrariar este desperdício.