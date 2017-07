Quase 4 mil denúncias contra atuação policial chegaram à IGAI nos últimos cinco anos

A maior parte das denúncias foram feitas por entidades judiciárias e cidadãos.



O ano de 2013 foi o que teve mais denúncias, um total de 830. De acordo com a IGAI, mais de um terço das participações estão relacionadas com ofensas à integridade física.



De acordo com a IGAI, as queixas sobre a atuação dos elementos das forças de segurança podem vir a dar lugar a processos de averiguações, de inquérito e disciplinares.

