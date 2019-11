Quase 40% dos hospitais são afetados diariamente com falta de medicamentos

É o que indicam os resultados de um estudo, que vai ser apresentado esta sexta-feira.Os hospitais que responderam ao inquérito classificam a falha de medicamentos como um problema grave.A um ritmo diário, cerca de 40% dos hospitais públicos enfrenta falhas no fornecimento de medicamentos.É o que mostra um inquérito, promovido pela Ordem dos Farmacêuticos, pelos Administradores Hospitalares e também pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.Em entrevista à Antena 1, o coordenador deste estudo, Rogério Gaspar, chama a atenção para as barreiras no processo de compra de medicamentos e uma burocracia excessiva no acesso à inovação.

No que respeita a medicamentos inovadores, mais de 80% dos pedidos de autorização excecional de fármacos feitos pelos hospitais foram aprovados pelo Infarmed no ano passado.