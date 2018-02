Partilhar o artigo Quase 400 pessoas atendidas no pavilhão da Graça desde segunda-feira Imprimir o artigo Quase 400 pessoas atendidas no pavilhão da Graça desde segunda-feira Enviar por email o artigo Quase 400 pessoas atendidas no pavilhão da Graça desde segunda-feira Aumentar a fonte do artigo Quase 400 pessoas atendidas no pavilhão da Graça desde segunda-feira Diminuir a fonte do artigo Quase 400 pessoas atendidas no pavilhão da Graça desde segunda-feira Ouvir o artigo Quase 400 pessoas atendidas no pavilhão da Graça desde segunda-feira

Tópicos:

Castelbranco,