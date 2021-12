Quase 47% das infeções em Portugal associadas à variante Ómicron

"Até à data, foram analisadas 23.663 sequências do genoma do novo coronavírus, obtidas de amostras colhidas em mais de 100 laboratórios, hospitais e instituições, representando 303 concelhos de Portugal", começa por indicar o relatório do INSA , continua.

Os dados consolidam a perspetiva de que a variante Ómicron será dominante em Portugal na presente semana (20 a 26 de dezembro).

Já na semana 49 (6 a 12 de dezembro), "a variante Delta apresenta uma frequência relativa provisória de 97,5 por cento".Contudo, no que diz respeito à Ómicron, o relatório do INSA sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 refere que, com base nas amostragens aleatórias semanais de âmbito nacional sujeitas a sequenciação do genoma viral, esta variante de preocupação registou na semana 48 e na semana 49 frequências relativas de 1,6 por cento e 2,5 por cento, respetivamente.No relatório é apontado, desde o dia 6 de dezembro,