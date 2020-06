Quase 80% dos estudantes no Porto indicam ansiedade ou depressão

Um inquérito feito a mais de dois mil alunos do ensino superior do Porto concluiu que quase oitenta por cento destes alunos indicam um aumento do estado de ansiedade ou depressão por causa da pandemia. Foi o que disse à agência Lusa o presidente da Federação Académica do Porto, Marco Alves Teixeira.