Partilhar o artigo Quase 80 mil votos decidiram os 38 projetos vencedores do 1º Orçamento Participativo Portugal Imprimir o artigo Quase 80 mil votos decidiram os 38 projetos vencedores do 1º Orçamento Participativo Portugal Enviar por email o artigo Quase 80 mil votos decidiram os 38 projetos vencedores do 1º Orçamento Participativo Portugal Aumentar a fonte do artigo Quase 80 mil votos decidiram os 38 projetos vencedores do 1º Orçamento Participativo Portugal Diminuir a fonte do artigo Quase 80 mil votos decidiram os 38 projetos vencedores do 1º Orçamento Participativo Portugal Ouvir o artigo Quase 80 mil votos decidiram os 38 projetos vencedores do 1º Orçamento Participativo Portugal

Tópicos:

Leitão,