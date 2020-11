Quase metade dos portugueses de grupos prioritários já tomaram a vacina da gripe

Promovido pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) e Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), em colaboração com a companhia biofarmacêutica Sanofi, o relatório dá conta da segunda vaga de vacinação, em que se registou uma subida de 13,2 pontos percentuais em relação à primeira fase de vacinação de pessoas de grupos prioritários, resultando num total de 49,9% de cobertura vacinal dessa população de maior risco.

Em comparação com o período homólogo do ano passado, o Vacinómetro regista que desde 19 de outubro apenas se contabilizou uma descida na vacinação a doentes crónicos, com uma quebra de 5,6%, o que resulta até ao momento na vacinação de 46,4% deste universo.

Por outro lado, os profissionais de saúde foram o grupo prioritário que mais procurou proteger-se contra a gripe nesta fase, facto associado à ameaça da pandemia de covid-19. De acordo com o relatório, 61,2% dos profissionais de saúde em contacto direto com doentes já foram vacinados, ou seja, mais 21,1 pontos percentuais face a 2019.

Entre os idosos com pelo menos 65 anos, 57,1% já estão vacinados contra a gripe, em linha com as estatísticas do ano anterior, enquanto na população entre 60 e 64 anos a cobertura da vacina fica nos 34%, ainda assim 6,2 pontos percentuais acima do período homólogo de 2019. O Vacinómetro estima que 1.160.618 portugueses com 65 ou mais anos já se vacinaram contra a gripe, sendo que a estes juntam-se ainda 220.008 pessoas com idades entre os 60 e os 64 anos.

Na análise à vacinação entre grávidas o relatório aponta uma cobertura vacinal nesta fase (até 24 de novembro) de 44%, sendo que mais de 98% da população estudada disse tê-lo feito por indicação do respetivo médico.

Quanto à forma de aquisição da vacina, 965.634 pessoas, 83,2% da população estudada vacinada, terão recebido a vacina gratuitamente em centros de saúde, enquanto 8,5% recebeu-a gratuitamente em farmácias através do lote de vacinas cedidas pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 5,5% compraram diretamente na farmácia.

O Vacinómetros adianta que 92,5% da população agora vacinada já o tinha feito em anos anteriores. No entanto, registou-se um crescimento significativo -- quase 15 pontos percentuais - na intenção das pessoas de vacinação contra a gripe em relação a 2019, que subiu de 34,4% para 49,3%.

JYGO // JMR

Lusa/Fim