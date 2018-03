Partilhar o artigo Quase mil camas ocupadas com internamentos sociais no SNS têm custo de 100 ME Imprimir o artigo Quase mil camas ocupadas com internamentos sociais no SNS têm custo de 100 ME Enviar por email o artigo Quase mil camas ocupadas com internamentos sociais no SNS têm custo de 100 ME Aumentar a fonte do artigo Quase mil camas ocupadas com internamentos sociais no SNS têm custo de 100 ME Diminuir a fonte do artigo Quase mil camas ocupadas com internamentos sociais no SNS têm custo de 100 ME Ouvir o artigo Quase mil camas ocupadas com internamentos sociais no SNS têm custo de 100 ME

Tópicos:

Administradores Hospitalares APAH, Internamentos,