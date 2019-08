Quase todo o país com níveis muito elevados de exposição aos raios UV

Lusa23 Ago, 2019, 08:09 | País

No arquipélago dos Açores, as ilhas do Faial e Terceira apresentam risco elevado e São Miguel estão com níveis moderados.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.