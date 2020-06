Quatro arguidos em operação da PSP no Bairro da Quinta da Lage na Amadora

Em declarações aos jornalistas no final da operação, o intendente da PSP Paulo Flor adiantou que quatro pessoas, três homens e uma mulher, foram transportados para a esquadra para prestar declarações e serem constituídos arguidos.

"Não está descartada a hipótese de alguns destes arguidos serem detidos, mas para já são arguidos e indiciados no processo", disse, acrescentando que vão ser presentes hoje a tribunal.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP tinha dito anteriormente à Lusa que duas pessoas, um homem e uma mulher, foram levadas para o posto da PSP para serem ouvidas no âmbito de diligências processuais.

Em declarações na Amadora, Paulo Flor disse também que durante as buscas foram apreendidas réplicas de armas de fogo e material relacionado com tráfico de droga.

O intendente disse também as buscas de hoje estiveram relacionadas com disparos ocorridos em 13 de junho no Bairro da Quinta da Lage que causaram quatro feridos, uma situação que terá alegadamente a ver com tráfico de droga e com roubos efetuados no início do ano.

A operação foi desenvolvida pela divisão policial da Amadora e envolveu mais de 75 elementos policiais.