Quatro arguidos por alegadas irregularidades em contratos de manutenção de escolas

Lusa22 Nov, 2018, 22:10 / atualizado em 22 Nov, 2018, 22:15 | País

"Confirma-se a realização de buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DCIAP. Estas buscas, sete domiciliárias e seis a sociedades, tiveram lugar em Lisboa e no Porto", refere o Ministério Público em resposta à agência Lusa, explicando que no inquérito investigam "suspeitas de irregularidades na execução de contratos de manutenção de escolas".

Segundo o MP, o inquérito tem quatro arguidos constituídos e encontra-se em segredo de justiça.

"Em causa estão factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de corrupção ativa e passiva e de participação económica em negócio", acrescenta.

O jornal Correio da Manhã noticiou hoje que estão a ser investigados alegados caso de subornos por parte de empreiteiros a responsáveis da empresa pública Parque Escolar, referindo que em causa podem estar milhões de euros.

Segundo o jornal, em causa estão concursos públicos para a remodelação de mais de uma dezena de escolas, entre elas o liceu Passos Manuel, em Lisboa.