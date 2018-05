Quatro detidos durante buscas na SAD do Sporting

RTP16 Mai, 2018, 11:26 / atualizado em 16 Mai, 2018, 12:07 | País

Segundo avança o Correio da Manhã, entre os quatro detidos incluem-se André Geraldes, diretor do futebol do Sporting, que é apontado como o coordenador do esquema que visava, alegadamente, beneficiar o Sporting.

Terão sido igualmente detidos Gonçalo Rodrigues, funcionário do Sporting que suspendeu funções na terça-feira, Paulo Silva, que denunciou o alegado esquema de compra de árbitros em fevereiro, e ainda João Gonçalves, que terá sido o intermediário desse mesmo esquema.







De assinalar que as buscas foram realizadas esta quarta-feira pela Polícia Judiciária do Porto e decorreram na SAD do Sporting, no Estado de Alvalade, no âmbito da operação Cash-ball A RTP apurou que, além das diligências em Alvalade, decorreram também pelo menos quatro buscas domiciliárias.







Na terça-feira, o Ministério Público confirmou a abertura de uma investigação à alegada compra de equipas de arbitragem nos jogos de andebol profissional, num esquema que teria dado o título nacional ao Sporting na época de 2016/17.







Estas presumíveis irregularidades foram inicialmente noticiadas na edição de terça-feira do Correio da Manhã.







Na sequência destes eventos, o Sporting repudiou o que considerou ser uma campanha "difamatória" contra o clube, abrindo no entanto um processo interno de inquérito.







“A administração chamou o funcionário Gonçalo Rodrigues, em função das notícias veiculadas hoje pelo Correio da Manhã, sobre o seu alegado envolvimento neste caso, que respondeu que nada tinha feito, estava de consciência absolutamente tranquila”, confirmou fonte do clube, citada pela agência Lusa.