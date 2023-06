Quatro detidos em operação contra "exploração laboral humana" e captura ilegal de bivalves

A operação "a nível nacional", confirmou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional,



Foram detidas quatro pessoas e identificados 243 imigrantes. "Nove cidadãos estrangeiros" foram notificados "para comparência no SEF, a fim de esclarecer a sua situação em território nacional". "Esta operação decorre no âmbito de mais de três dezenas de mandados de busca, detenção e apreensão, e as diligências irão desenrolar-se ao longo do dia", lê-se na nota.





"Nesta operação, onde está incluída ainda a exploração laboral humana, estão empenhados no terreno 161 agentes da Polícia Marítima, acompanhados por 22 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, inspetores da Autoridade Tributária e cerca de uma centena de operacionais da PSP", acrescenta a Autoridade Marítima.