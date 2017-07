Quatro distritos concentram mais meios, há registo de 12 feridos ligeiros

Lusa 26 Jul, 2017, 21:48 | País

"Destaco o incêndio da Sertã, que se iniciou no domingo, da parte da tarde, e que concentra já um total de 1.257 operacionais, com 356 veículos e dez meios aéreos que estão neste momento a atuar no terreno. Temos ainda um segundo incêndio no distrito de Castelo Branco, de Vale de Coelheiro, que está também muito ativo. Estas são duas ocorrências neste momento com muita atividade", explicou adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, pelas 19:15.

O fogo que deflagrou na Sertã (distrito de Castelo Branco) alastrou aos concelhos de Proença-a-Nova, no mesmo distrito, e de Mação, no distrito de Santarém. Hoje à tarde, segundo a Câmara de Vila Velha de Ródão, passou também para este concelho.

O incêndio que deflagrou no concelho de Castelo Branco no domingo atinge também Vila Velha de Ródão.

"Temos também dois incêndios no distrito de Portalegre, um em Nisa e outro em Gavião, ambos também ativos e com operações no terreno, e já nesta tarde tivemos um novo incêndio em Coimbra, em Penacova, que está também com um comportamento bastante complexo e para o qual estamos neste momento a acionar todos os meios disponíveis", acrescentou a adjunta nacional da Proteção Civil, durante um briefing em Oeiras (distrito de Lisboa).

O balanço contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa.