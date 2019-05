Quatro distritos do continente sob aviso amarelo devido ao tempo quente

RTP30 Mai, 2019, 07:42 / atualizado em 30 Mai, 2019, 08:46 | País

O IPMA colocou também sob aviso amarelo o distrito de Faro, mas por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sueste com dois metros até às 09:00 de sexta-feira.

Em Lisboa as temperaturas vão variar entre os 22 e os 35 graus Celsius, em Setúbal entre os 19 e os 38, em Leiria entre os 14 e os 35 e em Braga entre os 15 e os 34.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu limpo e subida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante leste, rodando temporariamente para norte na faixa costeira ocidental a norte de Sines durante a tarde, e soprando moderado a forte nas terras altas até final da manhã e a partir do final da tarde.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Bragança) e os 22 (em Lisboa) e as máximas entre os 27 (na Guarda) e os 38 (em Setúbal).

O governo decidiu alargar o nível de alerta por causa do calor previsto para esta semana.

O ministro da Administração Interna garantiu que, neste momento os meios de combate aos incêndios estão preparados para garantir a segurança do país.

Risco muito elevado de exposição à radiação UV

Todos os distritos do continente e os arquipélagos da Madeira e Açores, com exceção do Faial (grupo central) e Flores (grupo ocidental) que estão com níveis elevados, apresentam hoje risco muito elevado de exposição à radiação UV.



Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.



O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

c/Lusa