Partilhar o artigo Quatro em cada cinco hospitais avaliados com Excelência Clínica Imprimir o artigo Quatro em cada cinco hospitais avaliados com Excelência Clínica Enviar por email o artigo Quatro em cada cinco hospitais avaliados com Excelência Clínica Aumentar a fonte do artigo Quatro em cada cinco hospitais avaliados com Excelência Clínica Diminuir a fonte do artigo Quatro em cada cinco hospitais avaliados com Excelência Clínica Ouvir o artigo Quatro em cada cinco hospitais avaliados com Excelência Clínica

Tópicos:

Doente Adequação, Excelência Clínica, Utente Satisfação,