Quatro feridos ligeiros em desabamento nas obras na Praça de Espanha

No local estão elementos do INEM, dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e da PSP.



Alguns fragmentos do teto do túnel caíram sobre uma carruagem e alguns passageiros entraram em pânico.



No local, o vereador com o pelouro da Proteção Civil, Carlos Castro, indicou aos jornalistas que se tratou de "um incidente decorrente da obra" que está em curso na Praça de Espanha e que foi determinada a abertura de um inquérito, assumindo-se já que ocorreu "um erro do ponto de vista de intervenção na obra".



O LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, está a investigar este desabamento.



A carruagem vai ser retirada e o túnel vai ser reforçado.



Carlos Castro revelou ainda que a circulação da Linha Azul deve ser retomada o mais brevemente possível.



O Metropolitano de Lisboa revelou que a circulação na linha Azul está interrompida desde as 14h23, altura em que se deu o "abatimento de um teto" entre a estação de São Sebastião e a Praça de Espanha.



A mesma fonte referiu estarem a ser "apuradas as causas".