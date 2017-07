Quatro grandes incêndios e comunicações normalizadas

No distrito de Castelo Branco o incêndio da Sertã é o que mobiliza mais meios. Pelo local já passaram 1.100 operacionais apoiados por mais de 300 meios, num incêndio que começou no passado domingo.



Nos últimos três dias, a Proteção Civil tem divulgado alguns casos de falhas na rede SIRESP.



Mas em declarações à Antena 1, ao início da madrugada, Patrícia Gaspar, porta-voz da Proteção Civil, dizia que nas últimas horas tudo estava a correr com normalidade no serviço de comunicações de emergência.



O combate segue sem problemas graves nas comunicações.