Quatro incêndios ocupam meios de combate

A maior parte os meios de combate estão concentrados em 4 grandes incêndios. O mais grave é o de Miradela, no distrito de Bragança, onde o incêndio se aproxima agora da cidade. Ainda no distrito de Bragança, há o incêndio de Torre de Moncorvo, onde as chamas ameaçam povoações.