Quatro localidades evacuadas devido a fogo em Odemira

Segundo adiantou à agência Lusa o comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, foram evacuadas "por precaução" as localidades de Sobral, Corgos, Choça dos Vales e Relva Grande, todas no concelho de Odemira, mas as "populações não estiveram em risco".



Ainda assim, o comandante admitiu que situação "não está fácil", devido "à grande intensidade" das duas frentes do incêndio e ao vento, que "complica o combate às chamas".



Além disso, acrescentou, trata-se "de uma zona de difícil acesso, em que estamos a utilizar máquinas de rasto para flanquear o incêndio".



O alerta para o incêndio foi dado às 14h49 de sábado e no combate às chamas estão, neste momento, 388 operacionais apoiados por 115 viaturas de várias corporações de bombeiros do Litoral Alentejano, Algarve e Baixo Alentejo, além de 11 meios aéreos.



Em nota publicada na página oficial da autarquia na rede social Facebook, a Câmara de Odemira revelou que o seu presidente, Hélder Guerreiro, determinou a ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, com efeitos às 14h30 de hoje.



A mesma fonte acrescentou que a Estrada Municipal 501, no acesso Relva Grande, e o Caminho Municipal 1186, entre as localidades de São Miguel e Vale dos Alhos, "estão condicionados" devido ao incêndio.