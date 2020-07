Quatro meios aéreos e 70 bombeiros combatem as chamas em Ponte de Lima

Quatro meios aéreos estão a ajudar no combater a um incêndio que começou durante a noite em Ponte de Lima. O alerta foi dado por volta da uma hora da madrugada e, já esta manhã, as chamas passaram para o o concelho de Viana do Castelo. No terreno estão mais de 70 operacionais.