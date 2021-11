Quatro mortos em naufrágio ao largo da Figueira da Foz

O quinto tripulante da embarcação está em vigilância com insuficiência respiratória, acrescenta o hospital. Foi este tripulante que, tendo conseguido chegar a terra pelos próprio meios, tendo saído do mar e passado uma barreira de pedras até chegar ao hospital, onde deu o alerta.

De imediato, foram chamados para o local elementos da Estação Salva-vidas e do Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, bem como uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, elementos dos Bombeiros Sapadores e dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz e do INEM, descreve a Autoridade Marítima Nacional em comunicado enviado às redações.

As buscas pelos quatro tipulantes começaram de imediato, tendo sido localizadas na zona de rebentação da praia do Hospital. Foram levadas para o areal, onde foram iniciadas as manobras de reanimação pelo INEM. Foram levados para o hospital da Figueira da Foz, pelos Bombeiros Voluntários e pelo INEM, mas não sobreviveram.

Em declarações à RTP, o presidente da câmara municipal referiu que se trata de uma embarcação de pesca desportiva e que as vítimas teriam colete.´

Pedro Santana Lopes sublinhou a resposta eficaz dos meios marítimos, mas notou que as causas do naufrágio estão por apurar. A embarcação ficou destruída.

Em declarações à Lusa, fonte da comunidade piscatória local afirmou que a embarcação de pesca desportiva, com cerca de sete metros, saiu da barra da Figueira da Foz.



As condições de navegabilidade à hora do acidente eram difíceis, sublinha a mesma fonte, devido ao muito nevoeiro e ao mar agitado que se fazia sentir.