Quatro pessoas infetadas em restaurante da Fonte da Telha em Almada

"Temos três funcionários infetados e eu próprio também acusei positivo", disse à agência Lusa o sócio-gerente e responsável da concessão de praia, Paulo Barata, adiantando que, na passada quarta-feira, o delegado de saúde mandou encerrar o estabelecimento até dia 13 de setembro.

"Um funcionário nosso foi domingo [30 de agosto] ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, tendo-lhe sido diagnosticado um problema de saúde, mas os médicos detetaram que também estava infetado com vírus da covid-19. Na terça-feira [01 de setembro], também eu fui fazer testes, a título particular, e acusei positivo", disse o responsável do restaurante.

Paulo Barata diz ter apenas sintomas ligeiros e estar a cumprir o período de quarentena, mas adianta que o primeiro funcionário do restaurante com sintomas de covid-19, e que tem outro problema de saúde que só agora terá sido diagnosticado, permanece internado no Hospital Garcia de Orta.

"Dos restantes funcionários do restaurante, temos também quatro já com testes negativos. Os outros vão fazer testes à covid-19 durante o dia de amanhã (terça-feira), em Almada", esclareceu.

A par dos problemas de saúde devido à infeção, Paulo Barata terá de suportar os prejuízos provocados pelo encerramento do restaurante. E ainda não sabe se poderá vir a beneficiar de qualquer ajuda financeira de entidades oficiais, designadamente da Câmara Municipal de Almada.

"Não temos receitas. E só para o nadador-salvador são 2.600 euros por mês", disse.

