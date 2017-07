Quatro viaturas Siresp disponíveis para a semana

Foto: Reuters

Jorge Gomes afirma que até ao final da próxima semana vão estar operacionais com equipamento de comunicação via satélite.



No final da audição o secretário de Estado revelou que a colocação do novo equipamento nestas duas viaturas, que estavam estacionadas na Proteção Civil desde 2015, vai custar cerca de 70 mil euros ao Estado.



Estas unidades móveis vão ser colocadas em pontos estratégicos no país e criado um novo sistema de pedidos para uso das mesmas.