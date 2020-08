Quatro vítimas mortais associadas ao surto no Lar de São José, no Barreiro

Já no Lar do pessoal da TAP em Sintra, morreu uma mulher de 95 anos. Estava infetada com covid-19 e acabou por morrer no hospital com várias complicações de saúde.



Nesta unidade são 42 as pessoas infetadas. 38 delas não apresentam qualquer sintoma.



No Lar da Amoreira, em Odivelas, confirmam-se 71 casos positivos, todos assintomáticos. Até agora nenhum infetado precisou de tratamento hospitalar.