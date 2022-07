Queda de aeronave em Foz Côa está a ser investigada

A causa do acidente que custou a vida a um piloto, durante o combate a um incêndio em Bragança, ontem ao final do dia, está a ser investigada. Os técnicos do Gabinete de Prevenção e Investigação de acidentes com Aeronaves estiveram em Foz Côa.