Queda de andaime no Porto obrigou ao corte do trânsito no Campo Lindo

A circulação rodoviária está cortada, desde cerca das 06:40, desde o Campo Lindo até à Praça Nove de Abril, na cidade do Porto, devido à queda de um andaime na Rua de Luz Soriano, revela a Câmara do Porto no seu site.