Queda de árvore condiciona circulação da Fertagus entre Setúbal e Palmela

Palmela, Setúbal, 19 dez 2019 (Lusa) -- A circulação ferroviária da Fertagus está condicionada desde as 20:30 de hoje entre as estações de Setúbal e do Pinhal Novo, em Palmela, devido à queda de uma árvore, segundo a empresa.