Queda de árvore corta Linha da Beira Alta

A queda da árvore, provocada pelo mau tempo, ocorreu às 15:17 e, "desde essa hora que a circulação na Linha da Beira Alta foi interrompida, estando a ser preparados os trabalhos de remoção", disse à agência Lusa fonte do CDOS.

No local estavam, às 17:00, operacionais dos bombeiros de Santa Comba Dão, no distrito de Viseu, apoiados por duas viaturas e uma patrulha da GNR.

A Linha da Beira Alta liga o entroncamento ferroviário da Pampilhosa (Linha do Norte), perto de Coimbra, à fronteira com Espanha, em Vilar Formoso, com percurso paralelo ao eixo do rio Mondego, sendo composta principalmente por via única, num comprimento total de cerca de 202 quilómetros.

A Lusa tentou obter mais esclarecimentos junto da CP, sem sucesso, até ao momento.