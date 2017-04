Queda de avioneta em Tires faz quatro mortes

A avioneta tinha acabado de descolar do aeródromo e caiu em em cima de um armazém de um supermercado. Terá atingido também um camião.



O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves confirma as quatro mortes e informa que a aeronave descolou do aeródromo de Tires, tendo-se despenhado cerca de dois mil metros depois dessa operação de descolagem, caindo perto de uma superfície comercial.



As vítimas são o piloto e os três ocupantes da aeronave, que tinha matrícula suíça, acrescentou a mesma fonte.



De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, encontram-se no local 50 bombeiros, apoiados por 18 viaturas.



As imagens foram recolhidas por vídeo amador.