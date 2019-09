RTP20 Set, 2019, 13:53 / atualizado em 20 Set, 2019, 14:21 | País

O aparelho estava em manutenção e caiu vários andares no edificio dos serviços centrais do banco BPI. A vitima mortal era funcionário de manutenção dos elevadores que estava do edifício desde o início da manhã.













No local estão 16 elementos do regimento dos sapadores de bombeiros de Lisboa. O elevador caiu do 17º andar até ao piso -4.