Queda de helicóptero de combate aos incêndios deixou piloto em estado grave

A aeronave estava a operar há várias horas. A RTP apurou que o piloto era o único tripulante do aparelho, está em estado grave, com várias fraturas, mas não corre perigo de vida.O aparelho caiu depois de ter embatido num cabo de alta tensão.Decorreram durante algum tempo manobras para a retirada do piloto. Rui Costa, 2º comandante distrital da Proteção-Civil, explicou porquê e como decorreu o resgate.

O piloto do helicóptero que se despenhou na quinta-feira quando combatia um incêndio no concelho de Amares está "estável e internado nos cuidados intermédios" do Hospital de Braga, disseram hoje à agência Lusa fontes de socorro.