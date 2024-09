Queda de helicóptero no Douro. Advogado diz que piloto registou "bloqueio dos comandos"

Foto: Estela Silva - Lusa

O relatório preliminar da queda do helicóptero no Douro dá conta que a aeronave embateu no rio a 185 quilómetros por hora, mas não revela os motivos da queda. Em entrevista à RTP, o advogado do piloto do helicóptero afirmou o desvio de uma ave não esteve na origem do acidente.