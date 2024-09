Foto: EPA

O piloto do helicóptero que caiu no Douro diz que foi uma ave que obrigou a um desvio na trajetória do voo do helicóptero que caiu na sexta-feira. Uma nota do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários aponta pistas mas também levanta dúvidas.