Queixas à provedora de Justiça com novo recorde histórico em 2021

A provedora de Justiça, recentemente reconduzida no cargo para um segundo e último mandato, revelou que em 2021 se mantém a tendência de subida do número de queixas apresentado a este órgão de Estado, revelou em entrevista à agência Lusa", adiantou Maria Lúcia Amaral., "embora já não com uma tão grande diferença em relação às outras áreas",Por outro lado, realçou a provedora, "".De acordo com a provedora de Justiça, a pandemia da covid-19 não trouxe propriamente problemas novos, mas antes um acentuar de problemas já existentes, enquanto que no caso das queixas contra o INR se registou uma consequência direta, por causa das dificuldades de acompanhamento e atendimento e porque "estão em causa atos fundamentais para a vida de todos".Na avaliação do impacto da pandemia no funcionamento dos serviços públicos, Maria Lúcia Amaral referiu que houve "coisas muito positivas a registar" e que conseguiu ter um intercâmbio "muito intenso" com as várias entidades visadas.





", apontou, destacando que houve, no geral, "um muito bom contacto com a administração pública" e que a prontidão e a disponibilidade superaram as expectativas, tendo em conta as dificuldades pela imposição do teletrabalho.", sublinhou.Deu como exemplo o setor da educação e a sua atuação logo após o primeiro confinamento, a forma como o setor social esteve presente ou o trabalho "fundamental" feito pelas autarquias para complementar "o socorro prestado pelas diretrizes do poder político".Para Maria Lúcia Amaral, outro exemplo da atuação da sociedade civil esteve visível na proteção das pessoas sem-abrigo que, quando foi obrigatório o confinamento, não tinham onde o fazer.Relativamente ao mandato que entretanto iniciou, a provedora de Justiça vincou o que já tinha referido no seu discurso de tomada de posse, de trabalho em prol dos mais prejudicados pelas más práticas da administração pública, explicando que quer deixar bem vincada a diferença entre o trabalho do provedor de Justiça e o poder judicial, nomeadamente os tribunais, que não atuam sob iniciativa própria.Sublinhou que "fará todo o esforço" no sentido de encontrar um equilíbrio entre a resolução dos problemas de cada pessoa que apresenta queixa e a capacidade de ter uma "visão objetivo do que é que vai mal".

Maria Lúcia Amaral frisou que os mais prejudicados poderão ser os imigrantes - as únicas pessoas que "cá vêm apresentar presencialmente as suas queixas" - os pensionistas, as pessoas que precisam de habitação social e os jovens que estão à guarda do Estado nos centros educativos, para os quais deveria haver "maior atenção pedopsiquiátrica", concluiu.





"Bodycams", volência policial e visitas itinerantes







A utilização de sistemas de videovigilância pelas forças e serviços de segurança, que vai permitir aos polícias usarem câmaras nos uniformes ("bodycams") é vista com tranquilidade e otimismo pela provedora de Justiça.







Maria Lúcia Amaral garantiu estar "francamente tranquila", apesar de reconhecer que é preciso tempo para perceber se este mecanismo irá expor novos episódios de violência por parte de elementos das forças de autoridade ou se vai constituir uma salvaguarda e uma proteção reforçada dos direitos dos cidadãos.







Os recentes episódios de violência cometidos por elementos das forças de segurança portuguesas são "casos excecionais" e não constituem "a regra", defendeu a provedora de Justiça, recusando a existência de "práticas sistemáticas reiteradas" de violência discriminatória.



"Podemos nós aferir que existem práticas sistemáticas reiteradas nas nossas forças de segurança, culturas disseminadas de violência e de violência discriminatória contra pessoas vindas de fora e, eventualmente, de outras raças? Eu, tanto quanto sei, recusar-me-ei a fazer uma afirmação com essa amplitude", afirmou Maria Lúcia Amaral, que admitiu não ter recebido muitas queixas nesse âmbito.





A provedora de Justiça pretende alargar às esquadras de polícia as visitas no âmbito do Mecanismo Nacional de Prevenção e arrancar com a "provedoria itinerante", indo ao encontro de comunidades mais periféricas, como as ciganas.



Maria Lúcia Amaral revelou que com a entrada em vigor da nova lei orgânica haverá uma reorganização de meios que irá permitir alargar a outros espaços as visitas do Mecanismo Nacional de Prevenção, um órgão que realiza visitas sem aviso prévio a espaços onde estão pessoas privadas de liberdade, com o objetivo de prevenir situações de tortura, maus-tratos ou abusos.



"Por exemplo, às esquadras de polícia e (a) os espaços de detenção das forças de segurança, que estão espalhados por todo o território e que nós não tínhamos meios de chegar", adiantou, sublinhando que com maior capacidade de planeamento e de ação será possível alargar as visitas a estes novos espaços que ainda não tinha sido possível acompanhar.



Além das visitas às esquadras, a provedora de Justiça pretende continuar a privilegiar três "grandes espaços", entre os estabelecimentos prisionais, os centros educativos para jovens e os espaços de instalação temporária ou espaços equiparados, e que "são espaços de detenção por excelência".