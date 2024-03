Queixas de assédio na Universidade de Coimbra acabam quase sempre sem punição

Foto: Inês Moreira Santos - RTP

A comissão independente criada para o efeito dá uma conferência de imprensa na tarde desta quarta-feira.



A questão do assédio moral e sexual levou as universidades portuguesas a abrirem canais de denúncia e as queixas surgiram, mas com poucas soluções.



Um dos exemplos foram as várias denúncias de condutas sexuais impróprias a envolver o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.