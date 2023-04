Queixas de assédio sexual. Vários casos em averiguação nas universidades

Além da Universidade de Coimbra, a RTP contactou todas as Universidades do país. Há instituições que não têm qualquer tipo de estrutura destinada a receber denúncias de assédio, mas no Algarve há uma denúncia a ser averiguada, na Madeira são duas e no Porto cinco.