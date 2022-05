Queixas dos utentes no SNS pós-pandemia

A falta de médicos de família e os tempos de espera para consultas de especialidade e para a realização de exames são as principais queixas dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, segundo o estudo “Os portugueses e a saúde no pós-pandemia”, realizado pelo Observatório da Saúde da Universidade Europeia.